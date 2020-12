Mundo Reino Unido informa ter encontrado mais uma variante do coronavírus Em uma semana já foram encontradas 2 mutações do novo coronavírus no Reino Unido

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, informou que o país detectou uma nova variante do coronavírus advinda da África do Sul. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23) e, segundo ele, é ainda mais contagiosa que as anteriores. A nova versão do vírus foi chamada de 501.V2. Há poucos dias, o governo anunciou uma variante que seria até 70% mais t...