Mundo Reino Unido deixa UE após 47 anos no bloco Primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que ato não é ‘um fim, mas sim um começo’; evento marca início de transição de 11 meses

O Reino Unido se tornou ontem o primeiro país a abandonar a União Europeia, depois de quase 47 anos de integração, e entrou em um período de transição de 11 meses no qual deverá negociar um novo relacionamento com o bloco. O primeiro-ministro, Boris Johnson, proclamou em seu discurso o “amanhecer de uma nova era”, na qual espera fechar as feridas na sociedade britânica provo...