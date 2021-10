Mundo Reino Unido anuncia nova mutação da variante delta; casos voltam a subir Segundo autoridades de saúde do país, a cepa é “descendente” da variante delta e pode ser ainda mais contagiosa

O governo do Reino Unido disse, na terça-feira (19), que “acompanha muito de perto” a proliferação de uma nova variante do coronavírus. Segundo autoridades de saúde do país, a cepa é “descendente” da variante delta e pode ser ainda mais contagiosa. A subvariante, batizada de AY.4.2, é cada vez mais frequente no Reino Unido, sendo responsável por 10% dos casos de Cov...