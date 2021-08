Mundo Refugiados pedem que Brasil dê visto humanitário a afegãos 'antes que seja tarde' Na próxima terça (31), os EUA devem se retirar totalmente de Cabul, entregando o aeroporto nas mãos dos talibãs

“Itamaraty, ajuda nossa família”; “Talibã é um grupo de terroristas”; “Diplomacia atrasada não serve para nada”; “Urgência humanitária”. Com cartazes como estes, um grupo de oito afegãos e dois brasileiros se reuniu nesta sexta-feira (27) em frente ao escritório do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, no bairro Jardim América. Eles pedem que o govern...