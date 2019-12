Mundo Reforma do sistema de pensões leva milhares às ruas de Paris Manifestação ocorre em meio a uma greve geral, que começou na quinta-feira (5) e vai durar todo o fim de semana

Milhares de pessoas ocupam as ruas de Paris em protesto contra a reforma do sistema de pensões, anunciada por Emanuel Macron. A manifestação ocorre em meio a uma greve geral, que começou na quinta-feira (5) e vai durar todo o fim de semana. Um novo protesto está programado para a próxima terça-feira (10), um dia antes da apresentação oficial do projeto de lei, pel...