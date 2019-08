Mundo Reação dos mercados deve favorecer Fernández na Argentina Com a economia em mau momento, instabilidade pode ajudar o kirchnerista, que venceu primárias

A ampla vitória do kirchnerista Alberto Fernández nas primárias argentinas no último domingo provocou um dia de pânico nos mercados do país ontem, diante da dificuldade do presidente Mauricio Macri em reverter o cenário até as eleições de outubro.A Bolsa Argentina chegou a cair 32% no meio da tarde e o dólar passou de 57 pesos. O temor com ascensão de Fernández, estimam...