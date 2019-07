Mundo Raios matam ao menos 20 pessoas na Índia durante tempestades Temporada de monções registra inundações que destroem casas e plantações de milhões de pessoas

Ao menos 20 pessoas morreram após serem atingidas por raios no Estado de Bihar, região oeste da Índia, nesta terça-feira, 23. O país asiático está na temporada de monções, período em que registra alta quantidade de tempestades. O responsável do governo pela gestão de situações de desastre informou que já chega a cem o número de mortes no Estado de Bihar em decorrên...