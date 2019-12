Mundo Rainha Elizabeth pede união em mensagem de Natal Soberana faz tradicional pronunciamento no dia 25 de dezembro; neste ano de discussões eleitorais e sobre o Brexit, ela pede que britânicos 'superem velhas diferenças'

Depois de um ano agitado, com os escândalos que marcam sua família e o Brexit, a rainha Elizabeth II pedirá aos britânicos, em seu tradicional discurso de Natal, que superem as divisões. Para a soberana de 93 anos, 2019 começou com um acidente de trânsito de seu marido, o príncipe Phillip, que precisou ser hospitalizado. Seu filho Andrew se envolveu em um escând...