Mundo Rainha Elizabeth é flagrada criticando líderes que 'falam, mas não agem' sobre crise do clima O raro comentário crítico da rainha a respeito do tema foi divulgado no momento em que crescem as preocupações de que o líder chinês Xi Jinping não compareça ao evento

A rainha Elizabeth 2ª afirmou que está irritada com os líderes mundiais que falam sobre a crise do clima, mas não agem, em uma conversa privada sobre a COP26 captada pelo microfone de uma TV durante um evento oficial. O raro comentário crítico da rainha a respeito do tema foi divulgado no momento em que crescem as preocupações de que o líder chinês Xi Jinping não co...