Mundo Rainha aprova pedido de Boris Jonhson para suspender Parlamento e complica acordo do Brexit Decisão deixará pouco tempo aos deputados, que retornam de suas férias de verão em 3 de setembro, para tentar evitar um Brexit sem acordo em 31 de outubro

O governo do Reino Unido suspenderá as sessões do Parlamento até 14 de outubro, apenas duas semanas antes da data prevista para o Brexit, uma medida contestada por parlamentares e que dificultará os deputados que desejam impedir uma saída da União Europeia sem acordo. O primeiro-ministro Boris Johnson solicitou à rainha Elizabeth II que finalize o atual período parlam...