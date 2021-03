Mundo Rússia reduz velocidade do Twitter em meio a embates entre governo e redes sociais Regulador diz que plataforma se recusa a apagar conteúdo proibido e que Facebook estaria censurando mídia russa

Os impasses entre a Rússia e os gigantes da internet ganharam um novo episódio nesta quarta-feira (10) após um comunicado do órgão regulador de mídia no país que anuncia a redução na velocidade de funcionamento do Twitter como retaliação por supostas falhas na remoção de conteúdos proibidos. "Adotamos medidas de resposta centralizadas contra o Twitter, concretamente reduzi...