Mundo Rússia investiga 3 hipóteses para acidente aéreo que deixou 41 mortos em Moscou As caixas-pretas do jato, um Sukhoi Superjet 100, já foram recuperadas pelos investigadores, mas ainda não se sabe se elas foram danificadas pelo incêndio

Os investigadores russos trabalham com três linhas principais para desvendar o acidente aéreo que matou 41 pessoas no Aeroporto Internacional Sheremetyevo, em Moscou, neste domingo (5). Um porta-voz do Comitê Investigativo da Rússia disse à agência Interfax que as hipóteses incluem "competências insuficientes" de pilotos, controladores de tráfego aéreo ...