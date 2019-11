Mundo Rússia demonstra novo míssil hipersônico aos EUA Armamento será entregue às Forças Armadas em breve

A Rússia apresentou a inspetores dos Estados Unidos seus novos mísseis hipersônicos Avangard, os quais o presidente Vladimir Putin espera que deem a Moscou a liderança na corrida armamentista. A demonstração ocorreu entre 24 e 26 de novembro, no âmbito do tratado de controle de armas nucleares New Start, assinado em 2010 e que expira em 2021. Putin deseja...