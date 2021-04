Mundo Rússia concentra tropas perto da Ucrânia e gera alarme no Ocidente No meio da semana passada, redes sociais russas começaram a trazer vídeos de grandes deslocamentos de tanques e blindados por trens na fronteira ucraniana

Um grande deslocamento militar russo na fronteira da Ucrânia e na península da Crimeia elevou a tensão no leste do país europeu, levando o Ocidente a prometer apoio a Kiev no caso de uma agressão de Moscou. Nesta segunda, enquanto a União Europeia se unia aos Estados Unidos para prometer "apoio inabalável" aos ucranianos, um dos líderes separatistas da região do Don...