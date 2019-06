Mundo Rússia aprova lei para suspender tratado sobre armas nucleares Acordo com os EUA foi assinado em 1987, durante a Guerra Fria

O parlamento da Rússia aprovou nesta terça-feira, 18, a lei para suspender Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), assinado com os Estados Unidos em 1987, durante a Guerra Fria. No último dia 2 de fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país abandonaria o tratado de controle de armas nucleares em resposta a decisão do presidente a...