Mundo Quem era o comandante morto em ação dos Estados Unidos; leia perfil De baixa estatura e comportamento silencioso, general da Guarda Revolucionária do Irã, de 62 anos, conseguiu costurar importantes alianças dentro - e até mesmo fora - do Oriente Médio

Apesar de sua baixa estatura e comportamento silencioso, Qassem Suleimani foi considerado um dos militares mais infames no Oriente Médio pelos Estados Unidos e seus aliados. Como comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o homem grisalho de 62 anos assumiu a responsabilidade pelas operações clandestinas do país no exterior, estendendo silenciosamente o alcance militar d...