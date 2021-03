Mundo Queda de Ernesto é fonte de alívio para diplomatas brasileiros nos EUA Admirador de Donald Trump, Ernesto não se empenhou para criar pontes com o governo de Biden

Diplomatas brasileiros nos EUA viram com alívio a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores e esperam que a troca no comando do Itamaraty seja uma chance para o país reabrir canais diplomáticos obstruídos e aumentar a eficácia da relação bilateral com a Casa Branca. A avaliação é que o desempenho de Ernesto, baseado em pilares ideológicos, era in...