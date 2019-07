Mundo Queda de avião particular em hangar mata 10 pessoas O bimotor BE-350 King Air, da Beechcraft, foi destruído pelas chamas

Avião turboélice caiu em um hangar durante a decolagem e explodiu no aeroporto municipal de Addison, no Texas, deixando 10 pessoas mortas, de acordo com uma autoridade do aeroporto. O bimotor BE-350 King Air, da Beechcraft, foi destruído pelas chamas do acidente, segundo Darci Neuzil, vice-diretora do Aeroporto de Addison, localizado a cerca de 17 quilômetros ao nor...