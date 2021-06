Mundo Putin faz maior exercício militar no Pacífico desde a Guerra Fria Simulação é recado para Biden, com quem o russo vai se encontrar, sobre papel da Rússia na região

Numa nova sinalização a Joe Biden antes da reunião da semana que vem com Vladimir Putin, a Rússia iniciou o maior exercício militar em alto mar no Pacífico desde os tempos da Guerra Fria (1947-1991). Os dois presidentes irão se reunir pela primeira vez no dia 16, em Genebra, sob um véu de tensões crescentes entre as maiores potências nucleares do globo. A lista da la...