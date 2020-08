Mundo Putin diz que Rússia aprovou regulação da 1ª vacina para Covid-19 Presidente diz que filha já foi vacinada; anúncio vem em meio a incertezas da comunidade internacional sobre eficácia

A Rússia anunciou nesta terça-feira (11) que concedeu a primeira aprovação regulatória do mundo para uma vacina contra a Covid-19. A aprovação foi dada pelo Ministério da Saúde do país à imunização produzida pelo Instituto Gamaleya de Moscou após menos de dois meses do início dos testes em humanos, segundo o presidente Vladimir Putin. A manobra abre caminho para a...