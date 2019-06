Mundo Putin critica tarifas de Trump e se coloca ao lado da China Presidente Russo acusa o governo dos Estados Unidos de usar tarifas e sanções para manter o domínio da economia global

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou o governo de Donald Trump de usar tarifas e sanções para manter o domínio da economia global, ao mesmo tempo em que destaca os crescentes laços do Kremlin com a China, à medida que o relacionamento dos dois países com Washington se deteriora. Durante um discurso no principal fórum econômico anual da Rússia, Putin criti...