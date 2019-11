O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentará sua visão sobre os "desafios cruciais" do Brics durante a próxima reunião de cúpula do grupo, que acontece entre 13 e 14 de novembro, em Brasília, e também cobrará mais cooperação entre seus membros.

Putin chegará ao Brasil em meio a um cenário de convulsão social na América Latina e ao rescaldo da operação da Turquia contra os curdos no nordeste da Síria, encerrada somente após um acordo entre Ancara e Moscou.

"Nosso presidente apresentará sua visão sobre os desafios cruciais que o Brics deve enfrentar e sua avaliação sobre assuntos mundiais e as ações dos Estados Unidos para destruir o sistema de controle de armamentos", disse um assessor do líder russo, Yuri Ushakov.

Segundo ele, Putin também "explicará sua abordagem sobre os conflitos regionais" e suas ações na Síria. Além disso, "mencionará a necessidade de uma coordenação mais estreita dos esforços do quinteto para tutelar o direito internacional".

De acordo com Ushakov, Putin cobrará uma cooperação mais profunda dos cinco países dentro de organismos internacionais, como Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI).

Além de Brasil e Rússia, o grupo inclui Índia, China e África do Sul, mas o alinhamento automático do governo de Jair Bolsonaro com os EUA levantou dúvidas sobre o futuro do grupo. O Brasil, por exemplo, é o único no Brics a reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela, e os membros também já mostram divergências sobre a crise que derrubou Evo Morales na Bolívia.