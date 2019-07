Mundo Protestos no Dia da Bastilha em Paris Manifestações anti-Macron ocorreram no desfile que marcou 230 anos de um dos principais eventos da Revolução Francesa

As tensões nas ruas continuam altas em Paris, após meses de manifestações anti-Macron (o presidente francês, Emmanuel Macron), pedindo mais ajuda para os trabalhadores franceses. Ontem, houve novas manifestações e policiais abordaram um dos líderes do movimento Jaquetas Amarelas, Eric Drouet, enquanto ele estava parado à margem da tradicional parada militar do Dia da Basti...