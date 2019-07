Mundo Projeto de brasileiros é enviado pela Nasa à estação espacial Os alunos do segundo ano do ensino médio, Isabella Battistella, Renata Müller, Ricardo Cenci e Roberta Debortoli, produziram o "Capilaridade vs Gravidade no processo de filtração"

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) enviou para a Estação Espacial Internacional um filtro de água baseado na moringa, um projeto brasileiro criado por quatro estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina. Os alunos do segundo ano do ensino médio, Isabella Battistella, Renata Müller, Ricardo Cenci e Roberta Debortoli, produziram o "Capilaridade vs Gravid...