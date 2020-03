Mundo Projeções são de novo corte na taxa básica de juros Apostas indicam queda de até 0,50 ponto porcentual da Selic, após redução feita pelo banco central americano por causa do coronavírus

O corte extraordinário nos juros dos Estados Unidos realizado ontem pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), em meio aos temores com o coronavírus, mudou de forma imediata as apostas do mercado financeiro para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, que passaram a indicar queda da Selic.Menos de um mês após o Banco Central (BC) afir...