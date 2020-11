Mundo Projeções apontam que o número de mulheres congressistas será o maior da história dos EUA

A eleição de Kamala Harris como a primeira mulher a conquistar a Vice-Presidência dos Estados Unidos não foi a única vitória dos movimentos ativistas que reivindicam maior participação feminina na política americana. Antes mesmo de a contagem final dos votos apresentar o panorama definitivo de quem ocupará as vagas do Senado e da Câmara dos Representantes, as projeções apontam q...