A política alemã entra neste sábado (16) em um dos períodos de maiores disputas e incertezas das últimas duas décadas. Numa votação online durante o final de semana, 1.001 delegados vão escolher o novo chefe do principal partido da Alemanha, a União Democrática Cristã (CDU), da atual chanceler, Angela Merkel.

Mais que uma disputa interna, a decisão afeta os rumos do partido e da própria política da Alemanha. Após 16 anos no poder, Merkel já anunciou que não concorrerá a um novo mandato, o que deixa aberta a batalha por sua sucessão nas eleições parlamentares de setembro.

Na disputa deste sábado estão três candidatos com visões políticas distintas: o centrista Armin Laschet, primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália, o relativamente progressista Norbert Röttgen, ex-ministro do Meio Ambiente, e o mais direitista Friedrich Merz, advogado corporativo.

Mas nenhum deles chega nem perto da popularidade de Merkel, o que coloca mais uma dose de indefinição sobre a sucessão da premiê: a chance crescente de que outros dois políticos concorram a chanceler. Nessa raia paralela estão o atual ministro da Saúde, Jens Spahn, e o premiê da Baviera, Markus Söder.

Spahn nega que pretenda concorrer e, na eleição de sábado, apoia Laschet, que pode se tornar o azarão da disputa. Em último lugar nas pesquisas, o jornalista é o mais próximo de Merkel e se apresenta como a garantia de continuidade do centrismo promovido por ela. Em debates, ele tem defendido que as pessoas não querem uma ruptura com a era de estabilidade conquistada pela chanceler. Nesta semana, recebeu o endosso de cinco líderes partidários do leste e oeste do país.

Já Söder, atual líder da CSU (irmã menor da CDU na Baviera), observa de fora a disputa, torcendo por uma vitória de Röttgen — o que, segundo analistas, poderia lhe dar mais chances na indicação a candidato a chanceler, que acontecerá provavelmente em março.

A seleção do candidato a chanceler é tomada em conjunto entre a CDU e a CSU, mas o partido de Merkel, muito maior que a CSU, costuma ter preferência. A irmã menor da Bavária perdeu a escolha nas duas vezes em que apontou um candidato.

Söder, porém, pode mudar essa história. O político bávaro não confirmou seu interesse na vaga, mas é de longe o favorito dos alemães para esse posto, tanto entre os que declaram voto na CDU-CSU quanto entre os eleitores em geral. São 54% e 38%, respectivamente, os que dizem que, com ele para premiê, o partido de Merkel obteria mais facilmente a vitória nas eleições parlamentares.

Na votação de sábado, porém, é Merz quem lidera a preferência dos delegados da CDU, ao menos nas pesquisas. Sua eleição representaria uma guinada à direita e um primeiro passo para recuperar eleitores que deram fôlego à ultradireitista AfD nos últimos anos, descontentes com a política de imigração de Merkel.