Mundo Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte renuncia ao cargo Medida abre caminho para a formação de um novo governo no país; Liga Norte rompeu com M5S

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, renunciou ao cargo nesta terça-feira, 20. A medida abre caminho para a formação de um novo governo no país. Conte, do Movimento Cinco Estrelas, perdeu o apoio da Liga Norte, do Ministro do Interior Matteo Salvini, nas últimas semanas. Caberá agora ao presidente Sergio Matarella organizar a formação de uma nova coaliz...