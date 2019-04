Mundo Presos no Sri Lanka suspeitos de ataques a igrejas e hotéis Explosões simultâneas causaram a morte de mais de 200 pessoas

Após a série de explosões simultâneas em três igrejas e três hotéis de luxo no Sri Lanka, que provocou a morte de mais de 200 pessoas neste domingo (21), a polícia prendeu oito suspeitos. Todos são moradores do país, porém as autoridades supõem que também haja conexões com o estrangeiro, informou o chefe de governo Ranil Wickremesinghe. Segundo balanços iniciais, entre ...