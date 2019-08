Mundo Presidentes da América do Sul terão reunião para discutir preservação da Amazônia Evento foi agendado para o dia 6 de setembro

Líderes de países sul-americanos vão se reunir no dia 6 de setembro para discutir uma política única de preservação da Amazônia e de exploração sustentável da região. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o encontro deve ocorrer em Leticia, cidade colombiana que faz fronteira com o Brasil em Tabatinga, no Amazonas. Bolsonaro recebeu hoje (28), no Palácio da Alv...