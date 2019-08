Mundo Presidente do Paraguai conhecia termos de acordo secreto sobre Itaipu, diz jornal Mario Abdo Benítez teria trocado mensagens sobre a negociação com Pedro Ferreira, então diretor de estatal paraguaia de energia, e ordenado que ata não fosse revelada​, segundo o diário 'ABC Color'

Uma suposta troca de mensagens entre o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, e o então diretor estatal energética do país, Pedro Ferreira, publicada nesta terça-feira, 6, pelo jornal ABC Color indica que o mandatário tinha conhecimento dos termos do acordo sobre Itaipu negociado com a Eletrobras e assinado em segredo em 24 de maio. As conversas entre Abdo Beníte...