Mundo Presidente do Haiti é assassinado em ataque, anuncia primeiro-ministro A mulher do presidente, Martine Moise, ficou ferida no ataque e foi hospitalizada

O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado nesta quarta-feira (7) em um ataque a sua casa por um grupo de pessoas ainda não identificadas, anunciou o primeiro-ministro do país, Claude Joseph. A mulher do presidente, Martine Moise, ficou ferida no ataque e foi hospitalizada, disse Joseph, que pediu calma à população e garantiu que a polícia e o Exército estão ...