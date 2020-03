Mundo Presidente do Europarlamento entra em quarentena voluntária após voltar da Itália Através de um decreto publicado nesta segunda-feira (9), o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, estendeu para todo o país as normas restritivas que estavam sendo aplicadas na região da Lombardia e em outras 14 províncias

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, anunciou nesta terça-feira (10) que ficará em quarentena voluntária por conta da epidemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). "As novas medidas do governo italiano aumentam a área protegida para todo o território nacional. Isso tem consequências importantes no comportamento dos eurodeputados italia...