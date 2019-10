Mundo Presidente do Equador recua e revoga decreto de alta do combustível Lenín Moreno e o movimento indígena, que liderava manifestações, chegaram a acordo

O presidente do Equador, Lenín Moreno, e líderes de movimentos indígenas fecharam um acordo no domingo, 13, que põe fim a um pacote de austeridade proposto pelo governo e também encerra os protestos contra as medidas que jogaram o país no caos. As manifestações das duas últimas semanas deixaram sete mortos e levaram ao estabelecimento de um toque de recolher em Quito, n...