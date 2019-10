Mundo Presidente do Chile anuncia aumento de pensões e redução de impostos para conter protestos Manifestações já deixaram 18 mortos em seis dias no país

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou um novo pacote de medidas econômicas na noite dessa terça-feira (22), como tentativa de conter os violentos protestos que já deixaram 18 mortos em seis dias no país. As novas medidas divulgadas incluem um aumento imediato de 20% do valor mínimo das pensões, de US$ 151 para US$ 181, o que beneficiará 590 mil pessoa...