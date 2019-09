Mundo Presidente de Israel escolhe Netanyahu para formar coalizão "A responsabilidade de formar o governo será entregue ao primeiro-ministro e líder do (partido) Likud, Binyamin Netanyahu, levando a uma declaração do presidente Rivlin e Netanyahu", informou uma nota da Presidência antes do anúncio oficial

