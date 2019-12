Mundo Presidente da Bolívia diz que expulsará embaixadora do México e diplomatas espanhóis Anúncio é mais um capítulo do incidente diplomático que surgiu após uma suposta tentativa de resgatar um ministro do ex-presidente Evo Morales, que está refugiado na embaixada mexicana em La Paz

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, anunciou nesta segunda-feira, 30, que o país expulsará a embaixadora do México, a chefe de negócios e o cônsul da Espanha, em mais uma capítulo do incidente diplomático que surgiu como resultado de uma suposta tentativa de resgatar um ministro do ex-presidente Evo Morales, que está refugiado na embaixada mexicana em La P...