Mundo Presidente argentino pede desculpas por frase racista sobre brasileiros e mexicanos Em carta enviada a órgão de combate a discriminação, o presidente afirmou que a frase foi interpretada de um modo que contradiz ações e decisões do governo

Depois das reações negativas à sua frase racista, o presidente argentino, Alberto Fernández, pediu desculpas em uma carta ao órgão que combate a discriminação no país. Em resposta, a diretora do Inadi (Instituto Nacional Contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo), Victoria Donda, 43, disse nesta sexta (11) considerar "exageradas as críticas de uma parte da dirigência p...