Mundo Premiê italiano renunciará e tentará formar novo governo

O premiê italiano, Giuseppe Conte, anunciou que renunciará hoje. Trata-se de uma estratégia, no entanto, para tentar formar um novo governo e seguir no cargo.Conte convocou uma reunião do Conselho de Ministros para a manhã, na qual deverá formalizar sua decisão, tomada após a saída de um dos partidos que formavam a coalizão de governo.No parlamentarismo, um governo só conse...