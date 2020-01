Mundo Premiê da Rússia se demite após Putin sugerir mudança na constituição em discurso Primeiro-ministro, considerado um dos principais aliados de Putin, renunciou junto com seu gabinete; renúncia seria uma manobra para dar espaço para reformar a Constituição

O primeiro-ministro da Rússia, Dmitri Medvedev, um dos principais aliados do presidente Vladimir Putin, renunciou ao cargo junto com todos os integrantes do seu gabinete nesta quarta-feira, 15. A renúncia do governo, divulgada pelos meios estatais russos, foi concretizada depois do discurso do estado da nação de Putin, em que o presidente anunciou um referendo nacion...