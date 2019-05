Mundo Premiê conservador surpreende e vence eleições legislativas na Austrália Líder trabalhista Bill Shorten, apontado como favorito, reconheceu sua derrota para o premiê Scott Morrison; mudança climática foi tema de destaque nos debates deste ano

Com 66% dos votos apurados, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, venceu as eleições legislativas que ocorreram no país neste sábado. Seu oponente, o líder do Partido Trabalhista, Bill Shorten, reconheceu a derrota. Atrás nas pesquisas por mais de dois anos, a coalizão Liberal-Nacional do primeiro-ministro Scott Morrison fez um apelo aos eleitores em estados ...