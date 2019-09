Mundo Preço do petróleo tem maior alta desde Guerra do Golfo após ataques com drones na Arábia Saudita Na abertura do mercado desta segunda-feira, a cotação do barril disparou quase 20% em Londres

O preço do petróleo disparou nesta segunda-feira, 16, em Londres após os ataques com drones no fim semana contra infraestruturas petroleiras na Arábia Saudita, ações que os sauditas e o governo dos Estados Unidos atribuem ao Irã e que provocaram a redução à metade da produção do produto. Na abertura do mercado, a cotação do barril disparou quase 20% na capital britânica, a...