Mundo Príncipe saudita diz que morte de Khashoggi aconteceu "sob sua guarda" Mohammed bin Salman, no entanto, nega qualquer conhecimento prévio ou envolvimento direto no assassinato

Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, suspeito de ordenar o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no ano passado, disse nesta quinta-feira, 26, ter responsabilidade pela morte porque ela aconteceu "sob sua guarda". A declaração foi dada para um documentário do canal americano PBS que vai ao ar na próxima semana. Salman, no entanto, nega q...