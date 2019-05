Mundo Príncipe Harry ganha roupa de bebê em primeiro dia de trabalho como pai Presente foi dado pela princesa Margriet da Holanda durante evento

O príncipe Harry recebeu uma roupa de bebê para seu filho, Archie Harrison, como presente da princesa Margriet da Holanda nesta quinta-feira, 9. O gesto foi feito no primeiro dia de trabalho dele após o nascimento do bebê, Harry assinou o marco de um ano até a edição de 2020 do Invictus Games, evento que ele fundou para veteranos militares lesionados. ...