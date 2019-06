Mundo Possível sucessor de May ameaça dar calote na União Europeia Boris Johnson é o favorito para suceder a primeira-ministra

O favorito à sucessão de Theresa May no governo do Reino Unido, Boris Johnson, ameaçou não pagar as 39 bilhões de libras esterlinas da conta do Brexit caso a União Europeia não modifique o acordo de "divórcio". A quantia está no tratado firmado entre Londres e Bruxelas e seria uma compensação pelo fato de os britânicos quebrarem o contrato de participação na UE....