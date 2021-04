Mundo Portugal volta a autorizar voos comerciais com o Brasil A liberação vale apenas para viagens consideradas essenciais. A proibição da entrada de turistas brasileiros em Portugal segue em vigor desde março de 2020

Após 77 dias de suspensão, o governo de Portugal autorizou a volta dos voos comerciais com origem ou destino no Brasil. Os viajantes continuam sujeitos, no entanto, a uma quarentena obrigatória de 14 dias após a chegada ao território português. A liberação vale apenas para viagens consideradas essenciais. A proibição da entrada de turistas brasileiros em Portugal segue e...