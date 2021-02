Mundo Portugal perde controle da pandemia, pressiona sistema de saúde e precisa de ajuda internacional O país foi apontado como um bom exemplo de gestão nos primeiros meses da pandemia, mas viu a situação sair totalmente de controle em janeiro

Apontado como um bom exemplo de gestão nos primeiros meses da pandemia, Portugal viu a situação sair totalmente de controle em janeiro. Com alta generalizada de novos casos, internações e mortes, além de um sistema de saúde próximo do limite, o mês acabou com um pedido de ajuda a outros países da União Europeia. O descontrole do último mês se traduz em números. Janeir...