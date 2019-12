Mundo Por US$ 146 milhões, Japão comprará ilha para EUA realizarem exercícios militares Hoje Washington faz treinamento aéreo em Iwo Jima, a 1,2 mil km ao sul de Tóquio

O Japão anunciou nesta segunda-feira, 2, que concordou em comprar uma ilha desabitada no sudeste de sua costa por US$ 146 milhões para os Estados Unidos realizarem exercícios militares. Em 2011, Tóquio e Washington decidiram mudar um centro de treinamento de caças americanos para a Ilha Mageshima, localizada a 30 km a sudoeste da costa do Japão. O porta-voz d...