Por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a rainha Elizabeth II cancelou todas as comemorações públicas de seu aniversário de 94 anos, celebrado na próxima terça-feira (21).

Por conta disso, a salva pública de tiros de canhão será suspensa pela primeira vez em 68 anos de reinado. Segundo a rainha, o momento "não é apropriado" para celebrações. Além dos tiros, a soberana retirou a obrigação de hastear as basteiras em cerimônias tradicionais para "não criar problemas".

Elizabeth II passará seu aniversário no Castelo de Windsor, onde está isolada desde o dia 19 de março - cinco dias antes do isolamento obrigatório ter sido instituído no país por conta da pandemia.

O Reino Unido é um dos mais atingidos pela Covid-19, com 15.464 vítimas registradas - um aumento de 888 na comparação com os dados desta sexta-feira (17). Ao todo, 114.217 contraíram o vírus, uma alta de 5.526 em apenas 24 horas.