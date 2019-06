Mundo Por atraso de 20 minutos da China, Bolsonaro cancela encontro com Xi Jinping O presidente não teve paciência para esperar além dos 20 minutos que já aguardara na sala de espera pela delegação chinesa

OSAKA - O encontro do presidente Jair Bolsonaro com o líder chinês, Xi Jinping, era um dos mais aguardados da agenda brasileira no G-20 em Osaka, no Japão. Tudo estava preparado: os copos de vidro já preenchidos com água para serem colocados na mesa lateral de cada um dos líderes e as bandeiras do Brasil e da China prontas p...